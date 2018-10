Preparant el 'good bye' Messi

Fins i tot avui dia, en què els partits dels grans equips de futbol es veuen simultàniament als cinc continents i el factor estadi es difumina, jugar un partidàs a Londres, a Wembley, encara aconsegueix ressonar molt fort. Casualitat o no, Messi va firmar a casa dels inventors del futbol una actuació memorable (la qual cosa ja té mèrit en un futbolista que ha signat dotzenes i dotzenes de nits memorables). I la premsa anglesa ha posat el davanter del Barça a "milions de quilòmetres" de la resta de jugadors. N’he dit 'davanter' per acabar abans, perquè Messi va interpretar tot el seu repertori fins al punt que va condicionar com va voler el joc dels altres 21 jugadors. Per això em va semblar genial el comentari del periodista Xavier Aldekoa de gravar tots els partits de Messi i passar-li en el futur a la seva filla, que ara té 4 anys, fent-li creure setmanalment que són en directe. "Una mena de 'Good Bye, Lenin' però amb Messi".