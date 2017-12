Propòsit d’any nou: jugar bé i guanyar

HE TREBALLAT a Catalunya Ràdio i a TV3, que ara estan sota un atac fortíssim; vaig passar-me l’1-O a la porta d’un col·legi electoral, i porto llaç groc. Res del que passa no tan sols no m’és aliè sinó que com a tanta gent d’aquest país m’afecta personalment, fins i tot professionalment. No hem de parar de denunciar tots els abusos d’estat que estem patint. Però alhora, per més que el contrari tingui superioritat numèrica i el reglament i l’àrbitre a favor, hem de recuperar la iniciativa, hem de ser encara més emprenedors, creatius i brillants del que ja som com a societat. Quan aquest Nadal em vaig trobar tornant a cantar L’estaca en una sobretaula familiar vaig sentir-me incòmode, vaig pensar que no era aquesta l’herència que volia deixar als meus fills (Lluís, tu ja m’entens). Propòsit per a l’any nou: llum als ulls i força al braç.