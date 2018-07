Quan dels feixistes en diuen "nostàlgics"

Un homenatge des d’aquestes pàgines al professor de secundària que es va emportar els seus alumnes a visitar el Valle de los Caídos malgrat la impopularitat de la destinació entre els estudiants. Visitar monuments no acostuma a ser la part més divertida d’un viatge amb la classe, però ara alguns d’aquests antics deixebles pengen fotos de la visita amb aquell orgull del "jo hi he estat" i agraeixen al professor que els portés a veure el mausoleu. No importa que les lliçons de la història tardin anys a comprendre’s del tot, el que compta són les ganes de pares o mestres de transmetre-les. I aquesta lliçó és clara: els guanyadors d’una guerra escriuen la història durant dècades, i per això, el 2018 a Espanya, els que aixequen el braç com Hitler, com Mussolini, com Franco són benèvolament anomenats "nostàlgics" i no com el que són, uns feixistes.