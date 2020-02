Santi Vila i la caixa d’insolidaritat

Santi Vila ha hagut de presentar l’escriptura de casa seva com a aval per a la fiança de 216.000 euros que li ha imposat un jutjat d’Osca per la desobediència d’haver-se resistit a entregar l’art de Sixena. Ni la Generalitat l’ha cobert com a conseller de Cultura que Vila era quan van succeir els fets, ni la Caixa de Solidaritat l’ha volgut cobrir. No entenc com el Govern no té res previst per a aquests casos i és lamentable que per la negativa d’una part dels responsables de la Caixa de Solidaritat, Vila hagi hagut de fer front a una fiança imposada en un cas de defensa del patrimoni artístic català. Els independentistes incapaços de tenir la mínima generositat amb Vila, perquè l’exconseller pensa com pensa, deuen haver confós la vida amb Twitter, on tot es despatxa amb quatre calbots i abans d’esmorzar ja s’han identificat mitja dotzena de traïdors.