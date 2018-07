Taxistes perjudicant el negoci i la ciutat

Soc usuari freqüent de taxi i no reconec en la immensa majoria de conductors amb què ensopego habitualment el comportament violent d’aquesta setmana i el to amenaçador del comunicat d’ahir de les associacions de taxistes, que al mateix temps que paralitzaven la ciutat amb una marxa lenta afirmaven: "No ens fem responsables de qualsevol acte que pugui succeir als nostres carrers i fem responsable directe el ministeri de Foment [...] de la situació d'alarma creada". Que no s’envalenteixin més del compte, els líders sindicals: quan hi ha una vaga, molts dels seus col·legues deixen el cotxe a casa per por, la por que els comença a tenir la gent del carrer, potencials clients. La coincidència de vagues que afecten els transports de passatgers estan deixant una Barcelona guapa, aquest estiu.