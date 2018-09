A tota pastilla per les voreres

La policia de Sagunt (Camp de Morvedre) ha identificat dues persones que van circular per l'autovia V-23, molt propera a la ciutat de València, a més de 100 quilòmetres per hora amb un patinet. Probablement seran acusats d’un delicte contra la seguretat viària. Res gaire diferent del que passa cada dia a les voreres de Barcelona, i sospito que a les de la majoria de ciutats del país: galopant a tota pastilla sobre bicicletes, patins, patinets, 'segways' i tota mena d’artefactes elèctrics passen conductors (sense consciència de ser-ho) a frec dels vianants, fins i tot en carrers i avingudes on hi ha carril bici. Si mai posen un radar de velocitat en aquestes avingudes ens sorprendrem de la velocitat a què van alguns ciclistes, sobretot al matí. Sisplau, fora vehicles de rodes de les nostres voreres. Motos incloses: ¿han oblidat els motoristes que si volen aparcar damunt la vorera han de baixar de la moto i han d'acompanyar-la caminant fins al lloc on l’estacionaran?