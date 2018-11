Vuitè aniversari de l’inici d’una conversa amb el país i el món

L’ARA va celebrar ahir el seu 8è aniversari. El periodisme és poc donat a la nostàlgia perquè ha d’explicar el present en directe i ha de projectar el futur fins allà on pugui, o sigui que prou feina té amb allò de què s’ha d’ocupar. Però de tant en tant els més veterans de la redacció de l’ARA recorden els dies del compte enrere del 2010, quan, sota el lideratge de l’inoblidable Carles Capdevila, van crear un diari amb la pretensió que fos el mitjà que molta gent estava esperant en aquest país, encara que no ho sabés. Es tractava de crear un diari nacional, que sostingués la conversa diària sobre el que passa a Catalunya i al món, amb la mateixa naturalitat amb què ha canviat la pell tant el país com les generacions joves que es van afegint al debat social. El món de fa vuit anys ja no és el d’avui però l’esperit que anima el diari és el d’aleshores, reforçat per l’experiència i les noves idees. Això és el que vam celebrar ahir a la nit al Palau de la Música.