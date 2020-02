A algú li importa la plaça Reial de Barcelona?

Ja no és notícia, però a la plaça Reial de Barcelona li ha tornat a tocar el rebre dimarts i dimecres d'aquesta setmana. Centenars de hooligans del Wolverhampton s'hi han emborratxat, l'han embrutat cobrint-la de llaunes per terra i pixant-se a la font i a les terrasses, cridant i molestant els veïns i comerços i han acabat rebent cops dels agents de quatre furgonetes de la Brimo, quan van començar a volar cadires. Ha passat amb aquests anglesos, però passa gairebé sempre que a Barcelona hi ha partits de competicions internacionals. Les ciutats no tenen per què suportar els comportaments incívics dels brètols que van al futbol, i no em sembla que hàgim de suportar aquesta degradació com si fos una plaga inevitable en un racó de Barcelona d'una elegància digna de no ser maltractada per l'encongiment d'espatlles general.