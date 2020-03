Quan el coronavirus s’encomana al pla de pensions

Qualsevol que tingui un pla de pensions o qualsevol instrument d’estalvi (estalvi o “ho poso aquí i que sigui el que Déu vulgui”) vinculat a la borsa deu haver pogut comprovar que el coronavirus també s’encomana als seu diners, i de quina manera. Poques vegades s’ha fet realitat d’una forma tan precisa allò que l’aleteig d’una papallona a l’Amazones podia desencadenar un huracà al Japó. Els estats estan prenent mesures sanitàries, però els que ja es poden constituir en gabinet de crisi permanent són els ministres d’Economia i prendre mesures de debò, no com les del cap de gabinet de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, que amoïnat per l’efecte del coronavirus a les butxaques i l’humor dels americans que haurien de reelegir Trump al novembre va dir fa pocs dies que “per calmar els mercats el que podria dir a la gent és que apagui la tele durant 24 hores”. Per desgràcia, va per bastant més llarg.