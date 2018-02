El que diuen és obvi però malgrat això, gràcies

FINALMENT, els bisbes de les diòcesis catalanes han defensat el dret a l’autodeterminació de Catalunya: “Defensem la legitimitat moral de les diverses opcions sobre l’estructura política de Catalunya que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles i siguin defensades de manera pacífica i democràtica”. Ja es veu que és una defensa implícita, modesta, allunyada de la trompeteria imperial i cap a Déu amb què el cardenal Cañizares afirmava la superioritat moral de la unitat d’Espanya. Els bisbes de Catalunya no han dit res que els comprometi gaire. Al cap i a la fi, qui pot negar el dret a defensar un projecte polític digne i de manera democràtica? Però com que això és, precisament, el que està passant a Espanya, la declaració episcopal, sense guanyar cap premi a la valentia, recorda que hi ha uns mínims de decència.