Es busca espanyol neutral i independent per fer de relator

Complint puntualment el llibre d’estil del PP, que consisteix en atribuir als altres el seu propi comportament, Casado ha afirmat: "L’agenda que estem veient a Catalunya és la d’ETA". En efecte, el PP i el conjunt del nacionalisme espanyol han donat a l’independentisme català la consideració de moviment que es mou entre la patologia mental, el delicte i el mal absolut que van reservar per al terrorisme. No surten d’aquella plantilla i, en conseqüència, es guien per aquella agenda, que té un enorme potencial electoral. La indecència moral d’aquests dies consisteix en criminalitzar un diàleg infinitament més modest que el que Aznar va practicar amb ETA mentre els terroristes encara mataven i ell en deia "MLNV". Les pròximes 48 hores seran claus per veure fins a quin punt Pedro Sánchez s’acomplexa o és valent com amb el "No és no", i és capaç de dir als espanyols que sense diàleg amb Catalunya a tots ens esperen anys de discòrdia.