Les futures enginyeres de la Mina

Dijous, programa Planta baixa de TV3. El públic de plató son una trentena de nois i noies de 2n, 3r i 4t d’ESO, amb barreja de tota mena de procedències lingüístiques i nacionals. Son alumnes de l'Institut Escola de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els professors que els acompanyen expliquen que la sortida d’aquell matí és un premi per l'assistència a classe de tot el trimestre. M'hi acosto i les noies m’expliquen les seves il·lusions, algunes en un català nadiu: "A mi m'agradaria ser enginyera informàtica", "A mi m'agradaria estudiar per ser assistenta social", "A mi m’agrada l’educació infantil". I a mi m'agradaria tant que elles i els seus companys fessin realitat aquests projectes que estic pensant que aquest serà el regal que demanaré a la carta del Reis. I també demanaré molt de reconeixement social i pressupostari per als mestres, que, a falta d'un monument, es mereixen una abraçada.