“La immersió compensatòria” i el papu de la llengua

Una altra vegada la immersió lingüística. El govern PSOE-Podem ha presentat el seu projecte de llei d’educació, que deroga la Lomce de Wert, i la dreta nacionalista espanyola ha tornat a treure el gastadíssim papu de la llengua, com fa sempre que no governa. En la resposta, la ministra Celaá s’ha quedat a mitges. D'una banda, el projecte de llei deixa clar que la immersió és constitucional. Excel·lent. Però, de l'altra, la ministra ha dit a la SER que “és important que sigui compensatòria, i en aquelles zones més catalanistes [sic] es treballi més el castellà a l’escola i a l'inrevés”. De debò, a l'inrevés també? Perquè si cal reforçar el català entre els centenars de milers d’alumnes d'allà on el castellà és majoritari socialment, fins al punt de ser la llengua de comunicació entre ells, el departament d’Ensenyament ja es pot anar preparant per fer una revolució.