S’ha jubilat una gran professora

Ahir, mentre el trànsit a Barcelona començava a tornar-se impossible, i milers de persones avançaven un dia viatges, dinars i actuacions escolars de Nadal, la vida de cada dia continuava. A dos quarts de dues del migdia, una professora va sortir per última vegada de l’escola de Gràcia on ha treballat durant 43 anys, i on havia entrat com a alumna als 10 anys. Està a punt de fer-ne 65 i ha decidit jubilar-se. El seu currículum diu que ha estat professora de llengua i literatura i els seus alumnes afegeixen que ha estat una gran professora. Ho sé perquè a vegades m’han aturat pel carrer per preguntar-me si jo era el seu germà i a continuació m’han parlat amb admiració sobre aquella professora amb una vocació enorme per les lletres i per la pedagogia. És persona discreta, de voler passar inadvertida, i espero que no em tingui en compte que avui li faci justícia sumant-me en públic al cor d’alumnes que l’han estimat.