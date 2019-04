Quan mentir no té cap importància

Continua la construcció d’una heroïna. Després de passar per l’Autònoma a fer les pràctiques, Cayetana s’ha doctorat a TV3, on ha dit que la cadena “es riu i humilia la meitat dels catalans”. 'Cum laude' en portades. Mentrestant, Casado ha denunciat “el silenci còmplice” de Sánchez davant “la violència” d’aquests dies a Catalunya i Euskadi. Fa un parell de mesos, Casado va afirmar que Sánchez va cometre “traïció a Espanya” per haver segut amb Torra. Tant se val que Cayetana o Casado menteixin i que facin impossible cap territori conceptual compartit per poder discutir sobre la realitat, perquè com diu el professor de filosofia de Yale Jason Stanley a 'Fatxa' (Ed. Blackie Books, 2019), després d’haver sentit el que va dir Trump per guanyar, “el fet que sigui molt fàcil comprovar la falsedat de certes teories de la conspiració no té sovint cap importància” perquè donen als seus votants el que els seus votants volen sentir. I per a això cal mentir molt.