I tot el món es va riure de Trump

Va ser un moment màgic. Trump s’adreçava a l’Assemblea General de l’ONU i, tot just començar, va dir-los que el seu govern "havia fet més que gairebé cap altre govern en la història del EUA". I llavors la gran sala on seuen els representants de 193 estats va esclatar en una riallada. Ell també va riure, desconcertat, potser incapaç d’improvisar una sortida digna, i després de dir "No m’esperava aquesta reacció, però està bé", va seguir llegint el teleprompter. Va ser ben bé com si tot el món s'hagués rigut de Trump davant dels seus nassos, com si tot el món s'enrigués d'un acudit que l’únic que no l’entenia era l’orador, víctima del seu ego descomunal. Trump els va fer riure i no crec que li fes cap gràcia. Això passava mentre l’actor Ryan Gosling és a Sant Sebastià presentant 'First man', on encarna l’astronauta Neil Armstrong, un americà preparat i discret, que un dia de 1969 va fer més que gairebé cap altre americà en la història dels EUA i va tenir el respecte de tota la humanitat a la Lluna.