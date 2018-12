El mosso a qui no pagaran drets d’autor

Les xarxes fan herois per un dia. Ara li ha tocat al mosso de “La república no existeix, idiota!” L’unionisme digital, inclosa aquesta curiosa espècie de republicans d’esquerres encantats amb Felip de Borbó, estan a un “m’agrada” d’organitzar un homenatge a l’atribolat policia, com si les seves paraules (que sentirem més d’una vegada en boca de polítics, ja ho veuran) fossin la veritat revelada que conjura el perill. Ha sigut un any difícil per als Mossos, amb el 155 que els va entrar fins a la cuina, amb una direcció política independentista que va començar de manera gens empàtica per una banda i una zelosa vigilància judicial per una altra, i un grup reduït d’uniformats que s’atreveixen a fer-li al conseller i a algun manifestant el que no tindrien valor de fer-li a cap ministre i a una altra mena de manifestants. En institucions jeràrquiques, l’esperit de grup és essencial per a un bon to, i per a això cal, també, lideratge intern. I aquí és quan tots pensem en la mateixa persona.