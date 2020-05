Què és el que no entenem?

Parlo amb amics que han perdut els seus pares a causa del coronavirus i n’hi ha un que em diu que gairebé no pot sentir les notícies perquè li fa molta ràbia la despreocupació i l’incompliment deliberat de les normes en què comença a instal·lar-se, a temps parcial o complet, una part de la gent, com si el virus hagués desaparegut o fos una simple grip que es passa amb una setmana de llit i tal dia farà un any. S’ho pren com una falta de respecte. Ell ha vist morir el seu pare a una edat relativament jove, l’ha vist passar d’estar sa a estar mort en un mes, i es pregunta què és el que no entén la gent de la xifra de més d'11.000 morts que ja comptem a Catalunya i dels milers de persones a qui ha afectat la malaltia i encara l'estan patint pensant en ells i en els seus pares.