El nou escut del Barça, un símbol pla

He deixat passar els dies abans d’opinar sobre el nou escut del Barça, per no pronunciar-me sota els efectes de la primera impressió. Me l’he anat mirant i l’he acabat trobant clar com el logo d’una marca però buit del contingut emocional d'una passió. Potser ho fa la desaparició de la sigla FCB (present a l’escut durant un segle), però noto que no em parla, que és un escut mut, silenciat, que pot estar bé per al paper d’embolicar samarretes però no per a la samarreta, que és un símbol que es defensa amb talent i suor. El nou escut no parla de competició sinó de facturació. És un escut lluent com la poma encerada sota el fluorescent de colors però de gust farinós. I si es tracta de donar preeminència a la pilota en un entorn renovat, les pilotes ja no van cosides així. Entenc la necessitat de la posada al dia, però em sembla un escut pla, que ha perdut relleu, suportable però descafeïnat. No com el disbarat de les samarretes de quadres que Nike amenaça amb perpetrar.