El líder del 'Podem de dretes', Albert Rivera, en no poder dir que el sobiranisme es desinfla, va atacar TV3 per l’entrevista a Puigdemont. Gairebé a la mateixa hora les audiències confirmaven que l’havien vist 991.000 espectadors. 30 de cada 100 televisors. Un seguiment futbolístic. L’interès informatiu (criteri bàsic per decidir una cobertura) estava més que justificat. Rivera també va afirmar que els periodistes de TV3 fan el que els dona la gana. Vegin la composició de les tertúlies i hi notaran, pel cap baix, els controls del comitè professional de TV3, de la Comissió de Control del Parlament i del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. I, per descomptat, el sentit del deure professional de qui agafa un micròfon i es posa davant la càmera. Els presumptes liberals que tancarien els mitjans que no controlen, de seguida queden retratats.