Per què creix l’extrema dreta

Ens repugna el que acostuma a dir, però Donald Trump ha canviat la comunicació política. Preguntat per la responsabilitat del príncep hereu de l’Aràbia Saudita en l’assassinat del periodista Khashoggi, Trump va contestar en públic el que abans els presidents deien en privat: que no pensava carregar-se el preu del petroli i, per tant, l’economia dels Estats Units i del món, ni posaria en perill les comandes d’un client que compra milers de milions de dòlars en armament, i menys perquè se n’aprofitin la Xina i Rússia, i que això era “Amèrica primer”. Arguments egoistes com aquests tenen premi electoral, perquè s’entenen, i per això cada vegada més polítics a tot el món són primaris com Trump. La dimissió moral a què aboca el seu país és equivalent a posar-lo en venda. Els clients preferents dels Estats Units poden comportar-se com vulguin. Pensem-hi cada vegada que algú justifiqui una injustícia en nom de l’economia.