“Els polítics al judici, un 10. Quan treballen aquí, no”

A l’ARA estem convidant un parell de subscriptors del diari a seguir les sessions del judici al plató. Ahir va ser el torn de l’Eulàlia Puigderrajols, de Mataró, i la Nati Ciurana, de Tarragona. L’Eulàlia va deixar aquest missatge: “El nivell dels nostres polítics al judici és un 10. Fa dues setmanes que vaig tot el dia amb la ràdio, tenen un nivell excepcional. Ho poden perdre tot i no es rendeixen. No entenc, llavors, com és que no fem més bona feina aquí. M’agradaria que quan treballen aquí tinguessin la mateixa qualitat que allà. Estan fent molt bé el que és difícil, però el que semblaria més fàcil, que és posar-nos d’acord i anar a l'una, no són capaços de fer-ho. Si volem fer un altre país hem de fer una altra política. La d’ara és miserable, amb perdó". La Nati va rematar: “Una candidatura sola a Madrid, per al 28 d’abril, que no sigui de partit”.