La realitat torna a superar la ficció

La meva generació va créixer amb el cinema de catàstrofes però ara sembla com si cada setmana tinguéssim un Titanic, i no pas a les nostres pantalles sinó a les nostres vides. En qüestió de setmanes hem vist cremar-se a Austràlia una superfície equivalent a la de Bèlgica i construir a la Xina un hospital de mil llits en només deu dies per atacar una infecció respiratòria mortal que ha obligat a confinar milions de xinesos a casa seva, mentre que a Catalunya encara estem comptant els danys causats per uns aiguats que tenien nom com si fossin els huracans dels Estats Units i que han canviat la geografia del delta de l’Ebre. Hem entrat en una nova època de la vida humana sobre el planeta en què la natura sembla dir-li a l’economia que si no vol canviar el model de funcionament, ja se n’encarregarà ella de frenar-la.