El rei a Davos i la crisi de reputació de l’1-O

MILLO VA DEMANAR que oblidéssim l’1-O, però està vist que el primer que no pot oblidar-lo és l’estat espanyol. De fet, ha de dedicar grans esforços a esborrar la taca, com ara enviar el rei a Davos com si fos un expert en crisis reputacionals. Però la taca no només no se’n va, sinó que es va fent grossa. Es gasten 87 milions en porres i no aturen el referèndum. Convoquen unes eleccions i les perden. Vigilen les clavegueres del Parlament, i regiren els maleters a les fronteres mentre Puigdemont està sortint per la tele, en directe, a Brussel·les. Espanya duplicarà la despesa militar en set anys (¿per tornar els favors a qui?, ¿per calmar a qui?). Segons Montoro, si Espanya no té pressupostos és a causa de la crisi catalana. O sigui que Espanya té un fuita enorme a Catalunya que li taca la paret, però en comptes de reparar la fuita es dedica a pintar la paret.