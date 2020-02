Ara ens toca a nosaltres

Les autoritats sanitàries catalanes han declarat que estan més “amoïnades per la grip que pel coronavirus”. Normal. De grip en tenim molta cada any i de coronavirus ahir a la tarda es va declarar el primer cas. Vivim en un país que té un dels millors sistemes públics de salut del món. El primer malalt a Catalunya no ens agafa per sorpresa: la cancel·lació del Mobile a Barcelona va representar una presa de consciència ràpida i col·lectiva de com el món estava entomant la pandèmia. Ara es tracta que tothom fem la nostra part, que bàsicament comença per rentar-se les mans tan sovint com calgui i no posar-se els dits a la boca, el nas o als ulls si no ens hem rentat, continua per consultar en cas de dubte i acaba per fer una vida tan normal com permeti la situació. I que les autoritats siguin una veu que informa i acompanya, i si cal ordena, amb fermesa i serenitat.