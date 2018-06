El vídeo de Griezmann, desproporció i pedagogia

Sobre el xou de Griezmann, un apunt per la part que em toca: la raó per la qual critico el vídeo no és perquè abans aquest tipus d’anuncis es fessin en una roda de premsa o en una portada en exclusiva. No és nostàlgia d’un temps passat. Els periodistes ja fa temps que sabem que hem perdut el monopoli de l’emissió i ens hi adaptem com sabem. Gràcies a les xarxes, ara, tothom és emissor. I transmetre qualsevol aspecte de la nostra intimitat s’ha convertit en una activitat a la qual una bona part de la societat s’ha llançat amb fruïció. El vídeo retrata l’època d’excés digital que vivim, però fa mal d’ulls per egocèntric, desproporcionat i inoportú (¿algú està pensant en el Mundial?). O sigui, per antipedagògic. L’èxit d’audiència mai no ho justifica tot. I quan el Barça, finalment, no en surt ben parat, un jugador amb el compromís de club que té Piqué s’ho hauria d’haver pensat dues vegades.