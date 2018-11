Mendoza i Vázquez Montalbán entre amics, futbol i menjar

Eduardo Mendoza va glossar ahir la figura Manuel Vázquez Montalbán en el curs del dinar que l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició va organitzar en homenatge al creador del detectiu Pepe Carvalho i de 'L’art del menjar a Catalunya'. L’àpat es va celebrar a la Sala Roma del Camp Nou, d’acord amb la trilogia amiga de Vázquez Montalbán: “Amics, futbol i menjar”. Mendoza va recuperar una d’aquelles frases categòriques del seu amic –“Els tres alliberadors contemporanis son la píndola anticonceptiva, el menjar i la targeta de crèdit”–,i va recordar que a qualsevol racó de món on fos convidat ell havia de contestar sovint la pregunta “Què fa ara el senyor Vázquez Montalbán?”. I que per això una vegada va retreure-li: “Manolo, t’han posat al món per humiliar-me”. I el Manolo va contestar: “Sí, però tu ets més alt”. Al plaer de la cuina s’hi va afegir el de la paraula.