Antonio Gramsci: trenta anys de la seva mort

Per al lector català, Antonio Gramsci, patriota assassinat pel feixisme, teòric marxista eminent i fundador del Partit Comunista d’Itàlia, és un autor poc conegut, però ja no un desconegut total. Ha estat publicada en català una antologia -molt fragmentada- dels seus escrits, i en alguns sectors de la intel·lectualitat de casa nostra Gramsci no sols és un autor conegut, sinó també un autor assimilat. El seu pensament ha trigat a penetrar entre nosaltres per raons diverses, algunes d’òbvies. Però n’hi ha d’altres. En primer lloc, el pensament de Gramsci fou elaborat en condicions ben poc propicies: tancat a la presó per Mussolini, aïllat, mancat de fonts documentals, gravíssimament malalt. Les seves idees no foren expressades, doncs, de manera sistemàtica arrodonida: [...] El pensament de Gramsci s’inscriu, d’altra banda, en una problemàtica molt concreta, de la qual el nostre país ha romàs apartat: la problemàtica del marxisme contemporani, de l’anàlisi de la societat nacional amb els criteris metodològics de la filosofia de la praxis. Les condicions anòmales de l’elaboració del seu pensament, amb tot el que això representa per a la forma i l’estructura de la seva exposició; les peculiaritats del nostre clima cultural, tallat d’alguns dels corrents més vius de la polèmica ideològica contemporània, expliquen, a parer meu, que Gramsci sigui entre nosaltres no pas un autor desconegut, però sí un autor molt poc conegut. Ara, ¿quin interès pot tenir Gramsci per al lector català de 1967? Aquesta és, en el fons, la gran qüestió. [...] ¿Què és viu i què és mort en el pensament de Gramsci? En un autor d’aquestes característiques, un autor engatjat, polèmic, sempre hi ha el perill del rebuig o de l’acceptació acrítica. [...] Gramsci es trobà amb un país en crisi, dividit en un nord industrial, dinàmic, i un sud agrari endarrerit. La classe dirigent italiana, incapaç de resoldre els problemes deixats per la primera postguerra mundial, passava el poder a mans de Mussolini i es dedicava a enfortir les seves posicions econòmiques sota la protecció de l’ordre públic i del corporativisme feixista. En el camp internacional, les forces socialistes es dividien en adversàries i partidàries de la Revolució russa i es llançaven amb fúria a l’elaboració d’una doctrina pròpia, coherent, violentament polèmica. [...]