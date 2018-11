Aprendre a copiar amb criteri

El PDP és el Programa de Detecció i Perfeccionament destinat a jugadors i jugadores en edat de minibàsquet. El mètode ha tingut un èxit tan gran que moltes de les federacions autonòmiques de tot l’Estat han adaptat la idea. La proposta també ha interessat internacionalment i cada any viatgen fins a Catalunya entrenadors de diferents parts del món per estudiar-ne els aspectes clau. El Japó és un dels països on van intentar traslladar el concepte. A més del sistema de detecció i dels exercicis d’entrenament, els tècnics van exportar el color i el logo de les samarretes, que van adoptar la sigla PDP. L’acrònim, com poden imaginar, no significa res en japonès.

L’anècdota exagera la poca creativitat dels asiàtics, però serveix per recordar-nos que una cosa és adaptar models que funcionen i una altra copiar sense entendre què és el que s’està traslladant d’un país a un altre. L’exemple dels japonesos ens fa riure, però nosaltres en podem trobar mil i un de semblants a casa nostra, on reproduïm models dels nord-americans sense assimilar-los. Les cheerleaders són el més habitual.

L’última novetat dels Estats Units és acabar amb les entrades físiques per veure els esdeveniments esportius. Les franquícies de la NBA obliguen els espectadors a utilitzar un telèfon mòbil per poder accedir als pavellons. L’exigència també és obligatòria per realitzar compres dins els recintes esportius. La decisió no és capritxosa, sinó que els permet obtenir un grapat de dades molt útils dels seus fans: quants partits van a veure, quanta estona abans del partit arriben, què consumeixen...

Aquestes dades els permeten tenir una informació molt valuosa dels aficionats i multiplicar l’ engagement de qualsevol de les seves comunicacions amb ells. Si saben que tenen entrada per veure el partit d’avui poden intuir que els interessarà saber quina és l’última hora dels jugadors lesionats. A més, els permet oferir propostes comercials més ajustades als interessos de cada seguidor. Si acostumen a demanar un tros de pizza al descans, oferir-los un descompte al final del segon període pot resultar definitiu per assegurar la compra. La idea no tan sols té beneficis per a les franquícies, sinó que permet als seguidors més fidels beneficiar-se de descomptes.

És qüestió de temps que aquí copiem la idea malament, abolint les entrades físiques sense donar res a canvi.