El Ártico se calienta (1)

No sólo el cambio climático calienta el Ártico: también lo hace el interés por los recursos naturales y las rutas navegables. […] The US Geological Survey calculó en el año 2009 que el Ártico contiene 90.000 millones de barriles de petróleo, 1,6 billones de metros cúbicos de gas natural y 44.000 millones de barriles de gas natural líquido, así como grandes reservas de estaño, manganeso, platino, diamantes y níquel. “La disminución de los hielos en los periodos estivales significa que los estados ribereños miran hacia el Ártico como un teatro marítimo para actividades económicas”, manifestó a este corresponsal Jöel Plouffe, investigador de la Universidad de Quebec en Montreal (UQAM). Y con el deshielo también puede llegar la apertura de rutas que reducirían en unos 7.000 kilómetros el trayecto entre Europa y Asia. […] El Círculo Polar Ártico cubre un área de más de 21 millones de km 2, lo que equivale al 6% de la superficie del planeta. En este escenario, los actores son diversos. Hay ocho estados, pueblos indígenas, ciudades y empresas que defienden sus intereses ante la promesa de los grandes recursos naturales del Ártico. […] En 1996 se constituyó el Consejo Ártico, que es un foro consultivo para fomentar la cooperación entre sus ocho miembros: los cinco del océano glacial Ártico -Canadá, Estados Unidos, Rusia, Dinamarca (Groenlandia) y Noruega- y los tres con costas sobre el Círculo Polar Ártico -Islandia, Finlandia y Suecia-. Michael Byers, profesor de la Universidad de Columbia Británica y autor de Who owns the Arctic?, afirmó a este corresponsal: “Los cinco países con costas en el océano Ártico tienen derechos, como España en su litoral, sobre el petróleo, el gas y los minerales que pueda haber en sus plataformas continentales”. Pero ¿hay peligro de confrontación? Robert Huebert, profesor de la Universidad de Calgary, manifestó a este corresponsal: “En los últimos tres años han aumentado los entrenamientos y las mejoras en el potencial militar de algunos estados; todos hablan de cooperación, pero también se preparan para el conflicto, aunque cuando digo conflicto no quiero decir confrontación militar, sino ausencia de cooperación”. “Rusia actúa unilateralmente, pero no es el único Estado que lo hace”, añadió. […] La presencia de pueblos indígenas, los inuits en el Ártico, que se remonta a tiempos remotos, es un factor que los estados esgrimen para apoyar sus tesis. Pero los inuits de Groenlandia, Canadá, Alaska y Rusia tienen sus propias reivindicaciones. Si se hallara petróleo en Nunavut, territorio autónomo de Canadá cuya población inuit representa el 85%, y en Groenlandia, con el 88% y una gran autonomía dentro de Dinamarca, Byers ve posible que pidan integrarse en una federación “como Estado nacional independiente”.