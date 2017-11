Arturo P. Foriscot

Era un viejo periodista. Eso no significa que fuera realmente viejo en los años -últimos sesenta, primeros setenta- en que le recuerdo en las noches de La Vanguardia, poniendo una rúbrica triunfal a la página de pruebas: gracias a su saber y sus desvelos, había quedado implacablemente corregida, limpia de erratas y disparates en títulos, entradillas y demás. Detrás de una mesa sin papeles, enteramente dispuesta a servir de marco para la página que había que salvar de la confusión sintáctica y el error gramatical, don Arturo estaba sumido en filosófica perplejidad, en sabia contemplación del vacío. Reservaba sus energías para las páginas que de un momento a otro iban a serle servidas. En cuanto se las ponían delante se arrojaba sobre ellas con la recogida tensión del cazador al acecho. […] Como todos los hombres que han sufrido los zarpazos de esa dama arisca y caprichosa que llamamos política, Foriscot trataba de no rozar siquiera los temas de la vida pública. Su vida era una vida privada, recoleta y metódica y su literatura era reflejo literario de esa vida sencilla. Vivía con una hermana que murió antes que él y le dejó trágicamente herído de soledad. La sección de Nacional (lo que ahora llamamos España) era su mundo, la persecución implacable y victoriosa de la errata y el disparate era su tarea y la literatura dominical su consuelo y su refinada venganza contra las inclemencias de la vida. Su humor era socarrón y entrañable. Era un viejo periodista no porque fuera viejo, sino porque había vivido y trabajado antes y durante la guerra. Alguna madrugada, extrañamente eufórico, contaba una o dos anécdotas. Se ponía risueñamente sabio. Su parecido con los personajes de Forges se acentuaba. “Un día, al principio de la guerra, ¿verdad?, se presentaron unos señores, un poco hoscos, ¿verdad?, de no sé qué comité o patrulla de control o cosa así y le empezaron a decir a Gaziel, que era el director, que si patatín, que si patatán. Y Gaziel, que era un señor muy educado, les dijo: «Miren ustedes. Mís compañeros y yo formamos una orquestina. ¿Que nos piden un vals? Pues le tocaremos un vals. ¿Que nos piden una polca? Pues una polca...». Pero un día me llamó desde el aeropuerto. «¡Foriscot! Me voy a París. Mucha suerte».” Y Foriscot se reía, con la nostalgia eufórica y extraña de las madrugadas. […]