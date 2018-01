Assoliment satisfactori en general

Doncs ja hem rebut les notes amb el nou sistema i la principal novetat és que no venen en paper sinó per e-mail. Com vam comentar quan encara no estàvem intervinguts, i ens podíem dedicar a les coses que de veritat preocupen els catalufos, ja no hi ha els arcaics i mal vistos insuficients, suficients, bens, notables i excel·lents (que ja eren una variació dels antics sobresalientes ). Ara hi ha “No assolit”, “Assoliment satisfactori”, “Assoliment notable” i “Assoliment excel·lent”. No sé si me’n deixo alguna (tot just estic assolint). El problema -o el no problema-és que aquestes quatre qualificacions, que equivalen als tan mal vistos números, no assoleixen satisfactòriament. Ara ja no et donen número. El “No assolit” agrupa els alumnes que obtenen entre un 1 i un 4. L’“Assoliment satisfactori” va del 5 al 7 i l’“Assoliment excel·lent” agafa el 9 i el 10, de manera que un alumne que ha fet un control perfecte de matemàtiques i un alumne que ha fet un control gairebé perfecte de matemàtiques tenen la mateixa qualificació, que no és una actitud gaire matemàtica. Ja entenc que qui ho ha pensat ho ha pensat més que jo, de manera que ja callo.

Però el més curiós, segurament, és que hi ha noves assignatures que van juntes. La geografia i la història, tradicionalment, anaven de bracet, perquè la geografia es va modificant a base d’història (i ara que ningú es prengui aquesta afirmació com a massa revolucionària). La física i la química, també. Però ara van juntes la música i la plàstica. Per què? Perquè totes dues són arts i comparteixen un raconet, petitíssim, del temari. Però no tenen res a veure. Pot haver-hi nens dotats per a la música que siguin uns patates dibuixant i al revés. La música i la plàstica juntes són com la reparació del calçat i la còpia de claus. Com el mar i muntanya. Una arriscada barreja que només de vegades aconsegueix l’assoliment satisfactori.