Augmenta l’angúnia per la presidència de Trump

'The New York Times' ha publicat un article d’opinió escrit per un alt funcionari del govern americà que descriu Trump i la forma com governa en termes d’emergència nacional: és un irresponsable. El diari sap qui ha redactat la peça però no n’ha revelat el nom. El 'New York Times' actua com a certificador del contingut: li diu al seu lector que hi confiï, però doblant l’aposta de la confiança diària, perquè estem parlant d’una desqualificació personal de Trump en termes absoluts. Podríem dir-li a l’autor o autora que si ho troba tan greu plegui, que es deixi de “resistències silencioses”, doni la cara i lluiti per incapacitar-lo. Però Trump és perillosament rancuniós. I tan egòlatra que ha comentat: “Si no fos per mi, el 'New York Times' ni existiria”. Home, va ser fundat el 1851. Està per veure la influència electoral de l’article, perquè Trump va guanyar contra la immensa majoria de diaris, el 'New York Times' inclòs. La presidència de Trump no s’assembla a cap altra.