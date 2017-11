Keith Lowe és un novel·lista i historiador anglès que ha treballat molt sobre l’impacte de la Segona Guerra Mundial que, com ell diu, “ho va canviar tot”. Aquesta setmana ha estat a Barcelona per parlar de la configuració d’Europa després de 1945. I algú li va formular una pregunta: Per què l’Estat britànic i l’Estat espanyol han afrontat de manera tan diferent la qüestió escocesa i la qüestió catalana?

Sense embuts, la seva resposta va ser ràpida i contundent: “És un problema d’autoestima”. Gran Bretanya se sent molt segura, molt confiada en si mateixa. Són tres-cents anys d’estabilitat i d’habilitat per trobar sortides a les situacions delicades. A més, no ha tingut una guerra civil, que és una cosa que marca molt perquè deixa traumes i vivències als protagonistes que penetren a les persones, no s’acaben d’assumir del tot i es transmeten entre generacions. La història d’Espanya ha estat molt més torturada. I això genera inseguretat als responsables d’unes institucions que no deixen d’estar marcades per la inestabilitat que han sofert. Qualsevol novetat es veu com una amenaça. Gran Bretanya està segura de guanyar, Espanya té por de perdre. I als governants espanyols els costaria molt acceptar un referèndum encara que estiguessin convençuts de guanyar-lo. És por a crear un precedent, que qui sap si un dia podria sortir malament.

L’autoestima com a factor diferencial en l’actitud, en la disposició en front de qui qüestiona l’ordre establert. I que es correspon amb la manera de ser d’un Estat i altre: les institucions britàniques són molt més flexibles, les espanyoles molt més rígides. Per això a Londres li és més fàcil trobar camins per salvar les situacions delicades.

Tanmateix, es podria afegir un element que Lowe no contempla: aquest dèficit d’autoestima està també en l’àmbit sobiranista, tantes vegades perdedor. La qual cosa augmenta la dificultat de les dues parts per reconèixer-se. Es tenen por i desconfiança. I així entendre’s és molt difícil. Per això el més fort no accepta cap altre desenllaç que la submissió.