Aznar: “No era la meva boda”

VA SER UN CASAMENT de mil convidats a El Escorial, amb els reis, tot el govern, Berlusconi, Blair i Durão Barroso, Julio Iglesias, Raphael, Plácido Domingo, José Luis Garci, Inés Sastre i la benedicció del fosc cardenal Rouco Varela. Va ser el dia que a Aznar li va pujar definitivament la presidència al cap i va casar la filla jugant a ser una família reial d’opereta. Però aquest dimarts va dir que no va ser la seva boda. I que no coneixia Correa, convidat i corrupte. I que mai no va veure un sobre. Com li va dir el diputat de Bildu Oskar Matute, “ara resultarà que va veure armes de destrucció massiva a cinc mil quilòmetres de distància i no va veure sobres amb diner negre al despatx del costat”. Aznar divideix el món entre ell i la resta. Per a ell la glòria i per a la resta el menyspreu. Un acomplexament patètic.