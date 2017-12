Bandera blanca a la Bundesliga

No fa cap gràcia que el director esportiu del Borussia Dortmund, Michael Zorc, hissi ja la bandera blanca. “No vull deixar sense il·lusions ni suspens a ningú, però no veig cap club que pugui amenaçar el Bayern en 34 jornades”, ha sentenciat. Rere el domini del vigent campió -que arriba a l’aturada hivernal amb 11 punts d’avantatge sobre el segon, el Schalke, tot i haver firmat la seva pitjor primera volta dels últims sis anys- es destapa un campionat amb molts equips estancats en la mitjania.

El cas del Dortmund és significatiu i Zorc faria bé de fer un exercici d’autocrítica en comptes d’un de resignació. El Borussia, campió el 2011 i el 2012, ha passat en dos anys de collar el gran Bayern de Guardiola acabant com a millor segon classificat de la història de la Bundesliga a tenir tres entrenadors diferents des del juny. Amb Thomas Tuchel, destituït com a campió de Copa, el problema era de convivència, de xoc de caràcters. Amb Peter Bosz, la qüestió és que no se’l van creure de debò quan el van fitxar a l’estiu. L’holandès és un tècnic d’estil ofensiu molt definit i, tot i firmar el millor inici del Dortmund, amb sis victòries i un empat en les set primeres jornades, així que els resultats es van tòrcer -i es van tòrcer molt amb un parcial de tres punts sobre 24 a la Bundesliga i l’adeu a la Champions- el club el va fer saltar.

El cop de volant del Dortmund és revelador, perquè s’ha posat en mans de l’austríac Peter Stöger, que és d’un estil conservador oposat al del seu predecessor. A Stöger l’havien cessat una setmana abans del Colònia i no passarà segurament de tècnic pont fins a final de temporada. Però faria bé el Borussia Dortmund d’analitzar que es van encomanar a Peter Bosz sense fitxar-li ningú apte per al seu futbol. La majoria dels fitxatges recents aprovats per Zorc han fet aigües, com per exemple Zagadou, Toprak, Toljan o Dahoud. A més, Bosz també va haver d’encaixar la marxa d’Ousmane Dembélé. Tot i que el més popular és sempre carregar-se un tècnic en crisi, el més sensat és donar temps -com a mínim fins a poder reforçar-se al mercat d’hivern- a un entrenador que està intentant aplicar una idea nova. Esclar que Bosz s’ha equivocat i ha tingut moments de dubtes, però el club no ha demostrat ser ni fort ni conseqüent. I la Bundesliga en general té un handicap en això: no dona gaire temps als inquilins de la banqueta a fer evolucionar un estil. Julian Nagelsmann, amb 30 anys, és tot just el tercer tècnic que més temps porta en el càrrec, i això que no acumula ni dos anys a Primera amb el Hoffenheim. Només Pal Dardai, al Hertha de Berlín, i Christian Streich, al Friburg, el superen. Mal assumpte per al progrés del campionat.