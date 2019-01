El Barça, els 400 gols de Messi i el mèrit de guanyar la Lliga

HA ACABAT la primera volta de la Lliga i el Barça n’és el líder destacat. I aquí hi hauríem d’afegir la cua “com ja és habitual”. Aquest any podria assolir la vuitena Lliga en els últims onze anys. Quan sento lamentacions perquè el Barça no ha guanyat més Champions havent tingut el millor jugador del món durant més d’una dècada, crec que no es fa justícia amb el gaudi que Messi (400 gols) i les successives plantilles ens han proporcionat, perquè cada diumenge han honorat el seu contracte, i perquè costa molts diumenges guanyar una Lliga. No parlo pel trauma infantil de tres Lligues en trenta anys, senzillament em pregunto si els barcelonistes hauríem acceptat pagar a jugadors tot l’any perquè llencin la Lliga per Nadal, juguin de pena i ens facin creure que són millors que els altres només perquè guanyen la Champions. A mi no m’agradaria gens.