El Barça desapareix a l’escenari dels seus grans èxits

Qualsevol dels barces dels últims deu anys hauria guanyat aquest Madrid sense gol i amb poca esma, tan justet de joc com els blaugranes mateixos. Però aquest Barça mancat de direcció i carregat de baixes i anys va ser incapaç d’avançar-se a la primera part tot i les ocasions, i no va saber posar una marxa més quan Vinícius va fer l’1-0. Dimecres el Madrid va avançar-se al City, però els anglesos van reaccionar imperialment i van acabar emportant-se la victòria. El Barça, en canvi, va abaixar els braços, derrotat. Fins i tot Messi va semblar encomanar-se de la tristesa general i tot l’equip va anar caient fatalment fins al 2-0 que el Bernabéu, tip de veure guanyar el Barça, va celebrar com si fos una final. El Barça perd el liderat, però queda Lliga. El problema és que no sabem quina, perquè com va dir Messi parlant de la Champions, “amb el que tenim, fem curt”.