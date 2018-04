El Barça goleja el Roma sense enamorar

LA PRIMERA PART va passar plana i estranya. Queien globus grocs a la gespa del Camp Nou i queien els tres gols del Liverpool sobre el City. Per més que Valverde va posar més jugadors al mig del camp, no va aconseguir aquells deu minuts seguits vibrants ni estabilitzar el joc del Barça ni aturar algunes fugides al contraatac dels romanistes. Fins que la por a Messi va fer que De Rossi posés la cama i marqués en pròpia porta l’1-0. La segona part va ser una col·lecció de jugades estranyes: un altre autogol italià, el 3-0 de Piqué i desconnexió d’un Barça que comet l’error imperdonable d’encaixar un gol a casa. Ter Stegen errava i esmenava i, finalment, Suárez va fer el quart que restava preocupació. Hi ha camins a Kíev, però el del Barça d’aquest any no és pla i sí que és estrany. Els culers potser no hi confien però hi creuen.