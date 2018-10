El Barça li marca cinc gols al Madrid, altre cop. I sense Messi

HI HA POQUES satisfaccions més íntimes per a un barcelonista que sortir del Camp Nou i tornar a casa havent-li marcat cinc gols al Madrid, altra vegada, i continuar líder en solitari. Què més es pot demanar? Doncs, per exemple, golejar sense haver hagut de necessitar Messi. O haver vist com Valverde encertava els canvis quan el Madrid va rondar l’empat. El 5-1 en el dia que entrava l’horari d’hivern alimenta els somnis blaugranes de la pròxima primavera. Al Madrid, en canvi, aquell trist fitxatge de Lopetegui ha tingut el seu corresponent final. L’entrenador va deixar plantada la selecció espanyola dos dies abans del Mundial per anar a viure tres mesos horribles. En les pròximes hores, Florentino Pérez es farà la foto al costat del nou tècnic, com si el fracàs de la prepotència no l’afectés.