El Barça torna als dies de Valverde

El Barça que Setién s’imagina i que va prometre quan va ser presentat va durar ahir 45 minuts. El primer manament del càntabre és que els seus equips “juguen bé”. I el Barça va jugar bé. El problema és que només ho va fer durant la primera meitat. A partir del descans, l’equip ja manava 2-0 al marcador i, en lloc de seguir dominant el partit com havia fet al llarg dels primers 45 minuts, va permetre que el duel es trenqués i el Llevant va comptar amb nombroses oportunitats. Un equip amb més entitat no hauria marxat només marcant un gol amb les facilitats que va oferir el Barça a la segona meitat.

De l’equip que visualitza i voldria Setién, es va passar a un que no millora el que s’havia vist en nombroses ocasions aquesta temporada al Camp Nou quan era Ernesto Valverde qui s’asseia a la banqueta. De l’encertada combinació entre possessió, pausa i profunditat -amb Ansu Fati i també Semedo com a principals protagonistes- del primer temps es va passar a les corredisses, la fragilitat defensiva -Piqué va veure la desena targeta groga a la Lliga i no jugarà la pròxima jornada al Villamarín- i l’intercanvi de cops a la segona meitat. Una metamorfosi inexplicable que posa damunt la taula el dubte de si aquest equip pot ser competitiu quan s’enfronti als millors, més enllà de les idees de qui s’assegui a la banqueta. Sembla que Valverde, més que fer jugar el Barça com volia, es va haver d’acabar adaptant a la inèrcia d’un grup en què Messi tapa sovint les mancances generals. En teoria, Setién ha arribat per trencar aquestes inèrcies perilloses amb una idea i unes conviccions de joc tan fermes com dependents de la voluntat que els jugadors les comprin i se les facin seves -i que necessitarien una pretemporada i una plantilla preparada per fer-ho, lluny dels cops de volant dels últims anys, amb Bartomeu al capdavant.

Ahir la satisfacció de Setién va durar una meitat. A la segona es van veure els mateixos mals que van condemnar Valverde: un equip trencat i fràgil. Sembla que en aquest Barça els entrenadors fan el que poden, no el que voldrien.