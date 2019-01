Barcelona, Covadonga de les esquerres? (1934)

Durant aquesta setmana, l’interès de la política general es concentrarà fatalment en les eleccions municipals que tindran lloc a tot Catalunya diumenge vinent. L’enorme importància d’aquesta consulta constitueix el tema de totes les converses polítiques. [...] L’esdevenidor polític general prendrà una o altra direcció segons quina sigui la tendència que esculli l’elector català d’ací a pocs dies. La importància de les eleccions del 14 és evident. [...] Les esquerres de Madrid, malavingudes en molts aspectes, han coincidit a anomenar Barcelona, aquests dies, la Covadonga de l’esquerrisme. Són laics i es diuen republicans, però no poden estar-se de fer símils catòlics i monàrquics. Derrotats a tot el país, aspiren a trobar, en les morbositats malaltisses de la nostra gran urbs, aquell impuls de reconquesta que una pila d’errors profunds, d’incompetències notòries i de destruccions continuades els ha fet perdre en tanta de manera que han quedat al marge, pràcticament, de la vida política del país. [...] S’ha de partir d’aquests fets per a comprendre les esperances que les esquerres espanyoles de tots colors han posat en el 14 de gener. [...] Tornem, doncs, a ésser el poble escollit de les Esquerres, o sigui de totes les forces de l’anarquisme peninsular. De Barcelona ha de sortir, altra vegada, la fórmula màgica de la felicitat humana. [...] Ens trobem que els polítics que han estat refusats reiteradament per la Península entera vénen a Catalunya per provar de refer-se una virginitat. Barcelona esdevé així una mena d’estació termal de tots els polítics tarats. [...] El fet de la importància que les esquerres espanyoles donen a les eleccions municipals catalanes demostra que aquests senyors tenen totalment perdudes les seves posicions a la Península. Per tant, convé tenir present que lligar els interessos de Catalunya -i de l’Estatut, per consegüent- a aquestes desferres equival a lligar-nos amb els sectors espanyols més impopulars. La situació dels esperits a la Península -en relació a Catalunya- està prou agitada perquè puguem cometre l’error tàctic enorme de lligar el nostre esdevenidor a personatges, idees i procediments arxi-superats. No us deixeu enganyar per les sirenes del provincianisme. [...] El moviment, el procés polític espanyol, marxa “encara” cap a la dreta. Avui l’opinió d’aquest país és molt més a la dreta que en el moment de les últimes eleccions generals. [...]