Barcelona i el Mobile: autoconfiança i complicitat institucional

El Mobile World Congrés (MWC) va aconseguir ahir el petit miracle de reunir en un clima de sintonia i confiança institucional representants de Barcelona, Catalunya i l’Estat. A ningú se li escapa la rellevància del gest en un moment com l’actual, tan convuls políticament, amb presos polítics, polítics exiliats i la investidura del president de la Generalitat encallada. Però amb el Mobile hi va haver treva: és un congrés capital, i no només pel volum de visitants o negoci que mou, sinó també pel talent que reuneix i genera al seu voltant. Per això la comunitat científica i el món empresarial també van ser àmpliament representats ahir al Saló de Cent de la ciutat, i de fet la seva aposta -la de la societat civil- per la cita va resultar definitiva per llimar les suspicàcies polítiques.

El Mobile, a més de ser el gran trumfo de la Fira de Barcelona -començarà el 26 de febrer i reunirà 108.000 assistents, 2.300 expositors i 170 delegacions internacionals-, és també un esdeveniment clau per a la ciutat i el país en termes econòmics, científics i de marca. Fa evident la potència de la ciutat com a pol de recerca i ens situa en la centralitat tecnològica i empresarial mundial. La visió de l’esdeveniment de l’equip d’Ada Colau ha canviat completament i ara hi remen del tot a favor. El mateix acte d’ahir n’és la mostra, i encara més la bona sintonia que va donar-se entre l’alcaldessa i el president del GSMA, John Hoffmann. Cal celebrar-ho.

Ara, a redós del MWC, l’objectiu de ciutat i de país és aconseguir ser capital europea del 5G. També en això és important que tothom hi treballi a favor, dins i fora del món polític: ahir van explicitar-hi el suport tant l’Estat com Telefónica. És d’esperar que aquest compromís suposi allunyar l’ombra de Madrid. Toca, doncs, ambició i autoconfiança. Hoffmann mateix, sempre tan directe, va demanar foragitar els dubtes (en alguns casos interessats: no s’ha d’oblidar que moltes ciutats aspiren a tenir el Mobile) que aquest últim any han planat sobre el MWC: “Sou vosaltres els que heu de tornar a creure en vosaltres mateixos”. Barcelona té unes condicions òptimes i ho està fent bé. Cal continuar així, aïllant el MWC de la inestabilitat política amb un gran consens ben assentat en la potència real de la recerca i l’empresa -el dinamisme en start-ups és crucial- catalanes.