De la Ballena Alegre a la Gran Via

Per sisè dia consecutiu la Gran Via de Barcelona està col·lapsada per centenars de taxis que ocupen la calçada central per pressionar contra la liberalització del transport amb les companyies que tenen llicències VTC. Els taxistes no només fan vaga, i fins a aquest dimecres no han previst serveis socials per a urgències, sinó que han transformat el centre de la ciutat en la Ballena Alegre. La professionalitat del campista ha quedat més que demostrada. Si a la cantonada amb Urgell es pot veure com tallen pernil, més enllà juguen al parxís i a cartes, ballen amb un DJ i a la cruïlla amb Balmes directament hi han instal·lat una piscina i un tendal per cobrir-la. Els turistes, sense servei de taxi i amb Cabify i Uber sota mínims per por a les agressions, s'entretenen a fer pintoresques fotografies. Els que sembla que no poden acostar-se a fer fotografies a l'espai públic són els professionals. Aquest dimarts el fotoperiodista de l'ARA Francesc Melcion ha estat agredit per un taxista quan feia la fotografia que ocupa la nostra portada. Li va clavar un cop de puny mentre la resta de vaguistes s'ho miraven amb sorpresa. Les ulleres volant, la samarreta estripada, un cop de puny i la càmera per terra. La nostra obligació és i continuarà sent explicar el que passa, i a hores d'ara el cas és que els taxistes estan negociant fent xantatge amb la seva agressivitat i ocupant l'espai públic com no es permetria a cap altre col·lectiu.