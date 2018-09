Barcelona reivindica algo más que millones

[...]

Barcelona, señor delegado [Benito Castejón], con no pocos clubs privados, y sólo 0,03 metros por habitante para la práctica del deporte espera mucho más de lo que hasta ahora ha recibido. Y lo espera, sin duda, desde una base más autonómica, entre otras razones para planificar sus necesidades deportivas más racionalmente. Barcelona, entretanto, quiere saber, señor delegado, qué se piensa hacer con el deporte español en un futuro ya inmediato, de qué forma se está trabajando para eliminar tantos años de erróneo planteamiento y en qué medida este trabajo contribuirá a sentar las bases para la iniciación de una estructura totalmente renovada del deporte. También desea saber la “provincia” que más cantidad de dinero invierte en las quinielas y que, en consecuencia, contribuye de forma importante a que la Delegación Nacional de Deportes ingrese esta temporada veintidós millones diarios para mover sus presupuestos, cómo se invierten estas cantidades. También sabe usted, señor delegado, que Barcelona es la primera practicante del deporte español y que una exigencia de calidad de vida, plantea también una mayor demanda de práctica deportiva. Todo esto, unido a las cifras, viene a reclamar, dicho sea sin el menor chauvinismo, una mayor atención, que tenemos que considerar como obligada y necesaria. Si, como se prevé, el deporte pasa ahora bajo la tutela de presidencia del Gobierno, y usted sigue siendo el hombre del deporte español, que no es lo mismo que el hombre de los planteamientos europeos de la Carta del Deporte [aprovada a Brussel·les el març de 1975], conviene que se plantee, así lo vemos en Barcelona, todas estas cuestiones. Independientemente de su adscripción al partido Alianza Popular, o de la continuidad del presidente del gobierno Adolfo Suárez, que no piensa, según Carmen Díez de Rivera [influent directora de gabinet de la presidència del govern espanyol de 1976 a 1977, qualificada de “musa de la Transició”], presentarse a la reelección como presidente, usted tiene, señor Benito Castejón, una grave responsabilidad que cumplir y Barcelona le plantea estas y otras muchas exigencias.