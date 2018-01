El baròmetre de Barcelona reflecteix la politització de la societat catalana

Hi ha una dada sorprenent en l’últim baròmetre semestral de Barcelona. El que més preocupa personalment als barcelonins és l’encaix de Catalunya i Espanya, que és, també, de fet, el principal problema que consideren els enquestats que té Barcelona i per descomptat Catalunya, seguit de la situació política general. Les 800 enquestes es van fer entre el 23 de novembre i el 4 de desembre, en plena crisi de la DUI i l’aplicació del 155 i just a les portes de la campanya electoral, cosa que explica aquesta sensibilització més gran, però al mateix temps mostra que els últims mesos s’ha accentuant de manera exponencial la politització de la societat; de la barcelonina i, possiblement, es podria extrapolar també a la catalana.

Tots els fets dels últims mesos, del setembre ençà, han provocat un canvi important en la percepció de la política, que els ciutadans han interioritzat com una cosa que els afecta a ells directament, en el seu dia a dia, en el seu pensament i la seva manera de viure. És significatiu, també, que el 80,5% dels enquestats es manifesten en contra de l’empresonament dels líders polítics i ciutadans i que hi ha molta més gent en contra de l’aplicació de l’article 155 (74,5%) que de la declaració unilateral d’independència (62%).

Si cal fer cas al que reflecteix aquest baròmetre, doncs, els barcelonins s’oposen de manera majoritària a la repressió del moviment independentista, però tampoc donen suport a la via unilateral. Són respostes que tenen una certa correlació amb la intenció de vot, ja que en relació a l’anterior baròmetre, del juny, el primer lloc l’ocupa ERC (16,5%), seguida de prop per Barcelona en Comú (16,3%). Els resultats, però, no es corresponen exactament amb el que va passar a Barcelona el 21 de desembre -C’s va tenir el 23% dels sufragis, seguida d’ERC (20,92%) i el PDECat (19,57%)-, cosa que reflecteix com la campanya i l’extrema polarització van afavorir el partit d’Arrimadas, que al baròmetre només aconseguia un 6,4% d’intenció de vot.

És important tenir en compte el context, i aquests baròmetres en són un reflex fidel, però caldrà estar atents a aquesta creixent politització de la societat, també a nivell personal, que demostra la seva maduresa democràtica i obre potser una nova etapa més activa de participació i exigència ciutadana en l’agenda política.