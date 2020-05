Més de 33.000 celebracions

Passeig de les vuit del vespre. A la porta de la farmàcia em trobo una col·lega periodista i el seu marit. Gestos “d’ara ens faríem dos petons però no pot ser” i mirem de somriure amb els ulls, perquè la boca està coberta amb la mascareta. Ell va sortir de l'UCI fa uns dies. “Se’t veu prou bé”. I tan bé. Encara recorda el moment “i ara et sedarem”, i em sembla intuir que se li esborra el somriure. Ho explica com si tornés d’una experiència surrealista (és pintor), amb els seus somnis estranys, amb un esgotament desproporcionat per poder anar del llit a la cadira i caminant com una “ muñeca de Famosa” pel passadís, el primer dia que s’hi va veure amb cor. No té prou paraules per lloar el tracte i l’eficàcia del personal de l’Hospital de Sant Pau. Hi ha més de 33.000 catalans que han estat donats d’alta als hospitals. Brindem per ells i pels sanitaris que ho han fet possible.