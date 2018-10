Baviera: un important toc d’alerta a Merkel... i a Europa

Les eleccions d’ahir a Baviera van certificar, per si encara algú en dubtava, la davallada dels partits centrals de la postguerra, conservadors i socialdemòcrates. El bipartidisme també s’acaba en aquest land emblemàtic. Els aliats conservadors d’Angela Merkel a Baviera -la històrica i poderosa CSU- van obtenir ahir els seus pitjors resultats en 70 anys, i van perdre la majoria absoluta, amb una forta caiguda que els obligarà a un govern de coalició, segurament amb Electors Lliures, tercera força. La CSU segueix en primer lloc, però en clar retrocés i enmig d’un panorama més fragmentat i, per tant, més complicat a l’hora de garantir una governabilitat tranquil·la. Ja li va passar a Merkel a nivell federal. I si la CSU veu com s’acaba la seva hegemònica fortalesa, encara és pitjor el resultat de la socialdemocràcia: l’SPD, l’altre soci al govern federal alemany, camina a Baviera cap a una perillosa irrellevància. Passa de segona a cinquena força, per darrere de conservadors, verds, liberals (Electors Lliures) i fins i tot de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD), que per primer cop entra al Parlament bavarès. Aquesta entrada és, sens dubte, l’element que més preocupació genera no només en una Alemanya que fa pocs anys -amb el nazisme en el record- es creia vacunada contra cap nou feixisme, sinó a tot Europa. Amb l’accés al Parlament de Baviera, AfD ja té presència en quinze cambres regionals i consolida la seva força creixent. El seu populisme supremacista, basat en el rebuig frontal a la immigració i en una demagògica crítica a la democràcia liberal, respon a una tendència que està normalitzant la pitjor cara del nacionalisme i que fa témer la reaparició dels fantasmes del passat. A Centreeuropa (Hongria, Àustria, Polònia...) el panorama és preocupant. Però també a Itàlia o França: l’aliança Salvini - Le Pen no augura res de bo.

I si el retrocés de la dreta tradicional està portant aires il·liberals i xenòfobs entre els electors de dreta, l’enfonsament de la socialdemocràcia ha donat a Baviera ales a Els Verds, que se situen com a segona força amb un creixement de sufragis espectacular. De fet, Els Verds aspiren a fer realitat el seu vell somni de convertir-se en el partit central de l’esquerra a Alemanya. La seva líder a Baviera, una carismàtica Katharina Schulze, podria utilitzar el seu èxit al land com a plataforma per fer més endavant el salt a escala federal amb l’objectiu d’esdevenir l’alternativa progressista a Merkel. Baviera, doncs, el land més pròsper del país i el segon més poblat, suposa un important toc d’alerta per a Merkel en molts sentits. Caldrà veure si aquesta tendència electoral marcada a Baviera -la debacle dels socis de govern de Merkel, incapaços de fer front al discurs de la ultradreta- es confirma al land de Hessen, amb capital a Frankfurt i amb eleccions convocades per al 28 d’octubre. Així doncs, els resultats a Baviera, al cor d’Europa, reflecteixen la tensió que avui viu el continent a causa de la capacitat de penetració ideològica de la ultradreta fins i tot més enllà dels seus resultats, ja de per si preocupants.