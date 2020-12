ABANSD’ARA

Beethoven-Joguina (1907)

Article complet d’Eugeni d’Ors, Xènius (Barcelona, 1881 - Vilanova i la Geltrú, 1954), publicat tal dia com avui en el “Glosari”, la seva columna diària a La Veu de Catalunya (30-XII-1907). Aquest mes de desembre es commemora el 250è aniversari del naixement del compositor i director d’orquestra Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770 - Viena, 1827). D’Ors suggereix que sant Nicolau o els Reis d’Orient portin a les llars on hi ha infants un llibre de Joaquim Pena acabat de sortir. En una de les notes incloses en l’obra Eugeni d’Ors. Glosari 1906-1907 (Quaderns Crema, 1996), editada pel professor Xavier Pla, de la Universitat de Girona, s’identifica aquest llibre de Joaquim Pena. Allí es diu que ha de ser el Cançoner Selecte. Volum I. Beethoven (Miquel Rius, imp., 1907) que per la seva presentació i contingut podia atreure l’atenció de noies i nois. Imatge: la portada del llibre.