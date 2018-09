Blanquejant el feixisme per la unitat d’Espanya

260x366 portada mundo 10/9/18 portada mundo 10/9/18

COMENÇAREM AMB la confessió d’una frustració: un servidor intenta, diàriament, aportar un enfocament diferent de “mirin què diu de Catalunya la premsa madrilenya”. Hi ha un esforç... fins que arribes a El Mundo i t’obliga a desfer-ho tot. Ahir hi va haver una manifestació a Barcelona de 2.000 persones amb una forta presència de feixistes i que va acabar, almenys, amb una agressió. Com titula el diari? “La Catalunya adormida es torna a despertar”. Seria per riure que parlessin un cop més de la Catalunya “adormida” o “silenciada” si no estiguessin blanquejant el feixisme. Com a mínim, en pàgines interiors s’explica l’agressió d’uns ultres al Poble-sec, perquè a La Razón ni això, només “tensió”. A l’ Abc, un clàssic de persona que no es llegeix el seu propi diari. Mentre que la notícia de la secció Espanya explica l’atac d’un grup d’ultres, en una petita nota editorial s’assegura que tota la tensió era culpa dels CDR -hi va haver una concentració de rebuig: “Tot i esforçar-se en la tasca, els separatistes no van aconseguir que la sang arribés al riu”. La sang hi va ser, però ja sabem que, depèn del color, els diaris de Madrid ho converteixen en una demostració que el Procés és violent o ho redueixen a un incident sense importància. El blanqueig té mèrit, i esforç: en cap dels tres rotatius apareixen les salutacions o banderes feixistes que es van veure a la manifestació.

EL CÀNCER DELS LLAÇOS

Ni tan sols la conclusió pot estar exempta d’una barbaritat. La Razón afirma que “els nens amb càncer es veuen perjudicats pels llaços grocs”. Què ha passat? Que el llaç pel càncer infantil és daurat i “hi ha hagut situacions tenses amb València i l’Aragó”. La culpa és de la intolerància, però qui pot evitar la temptació de culpar els llaços grocs de perjudicar els nens amb càncer?